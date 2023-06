Musica | sport e happy hour per inaugurare la stagione estiva dell’Italcementi

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 1 giugno 2023) Bergamo. Come ogni anno lasi aprirà con una manifestazione che è ormai diventata una tradizione e oltre a coinvolgere atleti e famiglie della società vuole essere un appuntamento per avvicinare soprattutto i più piccoli agliacquatici. Venerdì 2 giugno, su prenotazione dalle 17 si potrà far ingresso gratuitamente nel bellissimo parco delle piscine Italcementi, il lido estivo della città. Gli allenatori guideranno i più piccoli (a partire dai 6 anni di età) alla scoperta di tuffi, nuoto e nuoto sincronizzato. Un dj set sarà il sottofondo di tutte le attività in acqua e chi lo desidera potrà concludere la serata al bar ristorante dell’impianto per un. PROGRAMMA Accesso all’impianto di atleti, famiglie, accompagnatori e ospiti dalle 16.45 alle 19.30 – Prove gratuite di ...