Musei gratis a Roma il 2 giugno 2023 | quali e gli orari per la Festa della Repubblica

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il 2si celebra il 77° anniversarioproclamazioneItaliana. Una data importante, die di relax per molti. Per chi vuole approfittare di questa giornata festiva per visitare la capitale e le sue meraviglie, ci sono molte opportunità da non perdere. Infatti, moltie luoghi di interesse culturale saranno aperti al pubblico gratuitamente, grazie all’iniziativa del MinisteroCultura. Inoltre, ci saranno cerimonie istituzionali e spettacoli aerei che renderanno ancora più suggestiva la città eterna. Vediamo nel dettaglio cosa fare adurante il ponte del 2il 2: ...

Domenica 4 giugno, in quanto prima del mese, icivici, l'area archeologica del Circo Massimo (dalle ore 9.30 alle 16.00, ultimo ingresso alle 15.00) e quella dei Fori Imperiali (...Due le occasioni ravvicinate per farsi incantare da, Castelli e Parchi archeologici, ... una delle date simbolo della storia nazionale, la fruizione dei monumenti statali sarà; segno della ...aperti e gratuiti in Sicilia venerdì 2 giugno per la Festa nazionale della Repubblica. Ie i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente anche domenica 4 giugno (prima domenica del mese), come stabilito dall'assessorato regionale ai Beni culturali, in linea con le ...

2 giugno: l'elenco dei musei con ingresso gratuito a Firenze FirenzeToday

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Domani, 2 giugno, Festa della Repubblica, tutti i Musei civici saranno aperti regolarmente. Aperte anche le arche scaligere.