Mourinho voleva tutto ma ha avuto niente | è scappato da un Siviglia superiore

'Joséarriva in magnifica solitudine là dovearrivare. La vertigine del giocatore d'azzardo. Mai, nella sua pur mirabolante storia di allenatore, era stato così vicino al brivido di ...... fiume e terra, dentro aerei e macchine stipate di ogni cosa, uomini, donne, preghiere, amuleti e sospiri, Joséarriva in magnifica solitudine là dovearrivare. La vertigine del ...Proprio quello che, una squadra carica a partire dal capitano che, superato il problema alla caviglia, sarà del match. "L'anno scorso abbiamo dato il 100% nella Conference e vincerla ...

Mourinho voleva tutto ma ha avuto niente: lascerà Roma scappando ... Calciomercato.com

Fino al rigore di Ibanez quando prende il giacchetto, si volta e finge di voler andare via. Ma questa rischia di non essere un'immagine di questa storia ancora in corso: Mourinho e la Roma, e lui che ...José Mourinho ha perso la prima finale della carriera ... Devo lottare per questi ragazzi e vuol dire anche non dire obbiettivamente che rimango. Sono un uomo serio, ho detto alla proprietà qualche ...