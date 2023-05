Mourinho voleva tutto ma ha avuto niente | è scappato da un Siviglia superiore | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 1 giugno 2023) 2023-06-01 00:50:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com:, alla fine è. Decidono i calci di rigore: vince il, alla settima Europa League/Coppa Uefa in 17 anni, dopo 147 minuti di battaglia, con recuperi “mondiali” anche nei supplementari per la partita più lunga della storia. Decidono Bono, il para rigori del Marocco in Qatar, che qui ne nega 2 a Mancini e Ibanez, e l’argentino Montiel, già autore dell’ultimo tiro nella finale contro la Francia. Qui tira e sbaglia, ma il Var fa ripetere e lui non fallisce. Un’altra beffa terribile per la Roma, che ai rigori aveva già perso, addirittura nello stadio di casa una Coppa Campioni, 39 anni anni fa. È beffa anche perché dai supplementari in avanti, i rigori erano diventati l’obiettivo ...