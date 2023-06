Mourinho | le parole alla squadra dopo il ko | 'Resto a Roma per voi Punto'

Mentre si ragiona sul futuro di José, spuntano ora dubbi sulla permanenza di Nemanja ...che hanno allarmato i tifosi romanisti, accorsi a commentare per convincerlo a restare.resta alla #Roma, lepic.twitter.com/gkrj8SInXf - Dr. Tuitter (@DrTuitter) June 1, 2023Estratto da corrieredellosport.it Josévuole di più dalla sua Roma. Vuole di ...AddioRoma, cambiano le quote dopo la sconfitta di ieri sera e dopo lealla fine del match: il sostituto è in Serie A La sconfitta contro il Siviglia in Europa League potrebbe essere fatale ...

Mourinho: "L'arbitro sembrava spagnolo. Resto alla Roma Fino a lunedì..." Corriere dello Sport

MOURINHO ADDIO QUOTE – “Voglio restare, ma merito di più”. Fanno rumore le parole di José Mourinho, pronunciate nel silenzio di Budapest dopo la finale persa dalla sua Roma. Il futuro dello Special On ...Addio Mourinho Roma, cambiano le quote dopo la sconfitta di ieri sera e dopo le parole alla fine del match: il sostituto è in Serie A ...