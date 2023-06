Dopo aver parlato ai suoi calciatori,ha ringraziato i tifosi sotto al settore e poi è andato sotto al settore del Siviglia a fare lo stesso. Non ha assistito alla premiazione. Aveva troppa ...ha scandito unamisteriosa sul suo futuro: "Devo lottare per questi ragazzi, e anche non dirgli oggettivamente che rimango alla Roma". Parole che sono diventate più chiare negli ...È questo il grande rischio che la Roma ehanno deciso di correre: la vocazione europea ... In certi casi, in questo caso, questava ben oltre la sua retorica apparente: descrive ...

Mourinho e la frase detta alla squadra dopo la finale di Budapest Corriere dello Sport

EUROPA LEAGUE - Anche dopo una finale persa, è Mourinho show. Il tecnico portoghese ha chiarito la sua posizione circa il suo futuro alla Roma. Vuole restare ...Il tecnico portoghese abbraccia tutti i suoi calciatori poi li riunisce intorno a sé e dice: “Ho vinto cinque finali europee ed ho perso ...