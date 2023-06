La7.it - A fine partita Josèè stato molto critico verso la direzione di gara. "L'arbitro sembrava spagnolo, tanti gialli. Lamela doveva prendere il secondo, ma poi è stato uno dei rigoristi"...Il Siviglia batte la Roma ai rigori e vince l'Europa League Le pagelle di Siviglia - Roma - Le reazionila società, Ai giocatori: "Non piangete"va o resta alla Roma I ...Non è difficile immaginare ora che per Josèpossa arrivare una squalifica, una sanzione o un provvedimento di altra natura.

Mourinho attacca l'arbitro nel post partita TGLA7

Dopo una sofferenza infinita, la Roma è costretta ad alzare bandiera bianca, sconfitta ai rigori dal Siviglia. Nonostante le polemiche qualcosa è mancato ai giallorossi. Vediamo cosa non ha funzionato ...La popostar italiana ha seguito da tifoso la Roma a Budapest. In alcune storie su Instagram ha espresso tutto il proprio sdegno per l’arbitraggio di Anthony Taylor. I messaggi a corredo delle foto ...