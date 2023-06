Mourinho aspetta Taylor nel parcheggio | «Vergogna | sei una fottuta disgrazia» VIDEO

(Di giovedì 1 giugno 2023) La Roma ha perso la finale di Europa League contro il Siviglia complice un arbitraggio abbastanza a senso unico del direttore di gara,. Nel post partita, l’allenatore giallorosso, José, hato l’arbitro neldello stadio per urlargli contro tutto il suo disappunto. E se l’è presa anche con il designatore Rosetti. «, sei un fottuto disastro», ha urlato. Mentre a Rosetti: «Non sei stato capace di dire che non era rigore». ????????: “??? ??? ?*****? ?????????” L’allenatore della Roma urla tutta la sua rabbia in faccia all’arbitroMentre Rosetti, designatore UEFA, cerca di calmarlo @GianluVisco #ASRoma ##EuropaLeagueFinal #Sportitalia pic.twitter.com/3TxOZAEol0 — ...

Il Siviglia ha aggiunto Suso e Lamela alle sue proiezioni offensive e nonaltro. ... Purtroppo, Dybala, di gran lunga il migliore in campo, non ce la fa più per i crampi, eè costretto ......non c'è stata più nessuna squadra."ha un altro anno di contratto con la Roma, dopo due finali conquistate e una Conference League vinta, lo "Special One" vuole puntare in alto e si...non, ma va, come praticamente mai ha fatto in questi 2 anni di Roma. Va, colpisce e però non affonda l'avversario perché il Siviglia è squadra forte , e Mendilibar dev'essere anche ...

Roma-Siviglia, Mourinho aspetta Taylor e Rosetti nel parcheggio ... SPORTFACE.IT

L'attacco all'arbitro inglese Taylor. "Siamo abituati ad arbitri che condizionano le nostre partite, ma in Europa non me lo sarei ...Scossi, toccati dalle lacrime di Dybala, uniti nel contestare l’arbitro e ringraziare la squadra, come Damiano dei Maneskin, che era a Budapest ...