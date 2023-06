Mourinho aspetta l’arbitro Taylor nel parcheggio | “Sei un fottuto disastro” – VIDEO

(Di giovedì 1 giugno 2023) Josèattaccache ha diretto la finale di Europa League tra Siviglia e Roma vinta dagli spagnoli.già durante la conferenza stampa post partita ha attaccatodicendo: “Devo difendere i miei ragazzi e devo dire che siamo abituati a questo, però in una finale europea, prendere un arbitraggio così è veramente, veramente dura. È veramente dura. Se parliamo adesso di situazioni arbitrali, non è una, né due, né tre, sono tante. E al di là delle grandi decisioni, perché le grandi decisioni sono una cosa, ma noi che siamo del calcio e che lavoriamo nel calcio e che abbiamo giocato male a calcio, nel mio caso, alla mia destra c’è un amico portoghese che ha giocato bene a calcio e noi che abbiamo giocato capiamo subito quello che abbiamo dentro. Per non parlare delle ...

Non è difficile immaginare ora che per Josèpossa arrivare una squalifica, una sanzione o un provvedimento di altra natura.Nel post partita, l'allenatore giallorosso, José, ha aspettato l'arbitro nel parcheggio dello stadio per urlargli contro tutto il suo disappunto. E se l'è presa anche con il designatore ...Il Siviglia ha aggiunto Suso e Lamela alle sue proiezioni offensive e nonaltro. ... Purtroppo, Dybala, di gran lunga il migliore in campo, non ce la fa più per i crampi, eè costretto ...

Mourinho aspetta Taylor nel parcheggio: 'Vergogna, sei un fottuto disastro' (VIDEO) AreaNapoli.it

Josè Mourinho furioso per la sconfitta della Roma nella finale di Europa League, il tecnico portoghese ha duramente attaccato l'arbitro della gara di Europa League.L’allenatore della Roma ha aspettato l’arbitro nel garage dello stadio di Budapest dopo la sconfitta ai rigori nella finale di Europa League con il Siviglia. Per Mou la direzione di gara è stata a ...