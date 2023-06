Mourinho affronta l' arbitro dopo la partita | volano gli insulti

L'allenatore della Roma ha aspettato l'arbitro nel garage dello stadio di Budapest dopo la sconfitta ai rigori nella finale di Europa League con il Siviglia. Per Mou la direzione di gara è stata a ...Calciomercato.it vi offre la finale della 'Puskas Arena' tra il Siviglia di Mendilibar e la Roma diin tempo realeLa Romail Siviglia a Budapest nella finale che assegna la coppa della Europa League per la stagione 2022 - 23. Una sfida tra due formazioni che hanno deluso nei ...Questa sera la Roma scende in campo per l'appuntamento con la storia. La squadra trainata dain finale di Europa League il Siviglia , mago delle Coppe. Le due squadre si sfideranno alle 21 alla Puskas Arena di Budapest dove saranno presenti oltre 15mila tifosi giallorossi. ...

Lamela affronta la Roma: "Mourinho persona speciale, è sempre riuscito a trascinare le sue squadre" TUTTO mercato WEB

L’allenatore della Roma ha aspettato l’arbitro nel garage dello stadio di Budapest dopo la sconfitta ai rigori nella finale di Europa League con il Siviglia. Per Mou la direzione di gara è stata a ...Nemmeno Josè Mourinho, lo Special One, è riuscito a cambiare la storia della Roma. Una storia costellata di beffe tra Serie A e Coppe europee. Si ...