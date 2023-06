Secondo il ministero della Difesa di M osca sarebbe statoun tentativo di invasione da parte delle forze militari ucraine con carri armati e soldati.La Russia afferma di averun tentativo di "invasione" ucraina del suo territorio con carri armati e soldati. Lo dice il ministero della Difesa di. .Ad affermarlo è il ministro della Difesa russo. Bombardamenti russi sull'Ucraina anche questa notte: a Kiev tre vittime tra cui due bimbi e 14 i feriti; allarme antiaereo in 10 regioni. Oggi in ...

Mosca, 'respinto un tentativo di invasione ucraina' - Europa Agenzia ANSA

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...Si moltiplicano le incursioni dei “partigiani russi” che combattono con gli ucraini contro Putin e hanno come obiettivo finale la presa nientemeno che del Cremlino. Al ...