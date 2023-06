Morto Ferdinando Carretta | sterminò la famiglia nell' 89 e sparì nel nulla Il giallo del camper che sconvolse l' Italia

(Di giovedì 1 giugno 2023) Èa Forlì, dove viveva da quando era tornato in libertà,, l'uomo che nel 1989, a Parma, uccise i genitori e il fratello per poi scomparire nel. Venne rintracciato solo ...

E' morto Ferdinando Carretta: sterminò la famiglia a Parma nel 1989. Trovato senza vita in casa a Forlì, aveva 61 anni - Foto Gazzetta di Parma

È morto a Forlì, dove viveva da quando era tornato in libertà, Ferdinando Carretta, che nel 1989, a Parma, uccise i genitori e il fratello. Venne rintracciato solo nove anni dopo, quando si era ...È morto a Forlì, dove viveva da quando era tornato in libertà, Ferdinando Carretta, che nel 1989, a Parma, uccise i genitori e il fratello. Venne rintracciato solo nove anni dopo, quando si era ...