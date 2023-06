AGI - È stato trovato dai Carabinieri, in un'area verde abbandonata nell'abitato di Senago, il cadavere diTramontano . Il fidanzato, Alessandro Impagnatiello , indagato per omicidio volontario , occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza non consensuale, è stato portato nella caserma ...La7.it - "Sì, ho ucciso io". Nella notte, il fidanzato diTramontano ha confessato l'omicidio della sua ragazza, incinta al settimo mese. Alessandro Impagnatiello , 30 anni e un ...Ha un figlio di sei anni avuto da una precedente fidanzata, i vicini raccontano che lo vedevano spesso con il papà e. Ma da mesi aveva anche una relazione con una ragazza americana, che è ...

Morta Giulia Tramontano, il fidanzato Alessandro Impagnatiello ha confessato TGLA7

Giulia Tramontano è stata ritrovata morta in un'area verde di Senago: il fidanzato Alessandro Impagnatiello ha confessato il femminicidio ...Il corpo della 29enne, al settimo mese di gravidanza, rivenuto in un'area verde abbandonata nell'abitato di Senago ...