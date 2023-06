Morta 24enne ex mezzofondista azzurra Flavia Ferrari | si era ritirata per una cardiopatia

(Di giovedì 1 giugno 2023) Si è accasciata sull’erba nel parco di Tor Tre Teste a Roma, stroncata da un malore: ècosì, 24 anni, un passato da atletacomedella nazionale under 20. Sono stati alcuni passanti a dare l’allarme, subito dopo aver visto la giovane per terra, ma i soccorsi del 118 si sono rivelati inutili. La giovane romana, specialista negli 800 e nei 1500 metri, era stata allenata da Daniele Troisi, presidente del Comitato provinciale Roma Sud della Fidal, la Federazione di atletica leggera. Il suo ultimo tesseramento è stato quello con la Studentesca, che l’aveva accolta tra le sue file dopo l’esplosione con la Libertas Castelgandolfo Albano. Nel 2019, però,era era stata costretta a interrompere l’attività agonistica a causa di una grave ...

