(Di giovedì 1 giugno 2023) Vincenzovistato da Bruno Longhi per Radio Sportiva, ha parlato delladi Champions League tra. L’ex allenatore della Fiorentina ha detto la sua anche sul ballottaggio tra Edin Dzeko e Romelu. STORIA E CARATTERISTICHE ? Vincenzoè statovistato da Bruno Longhi e tra i vari temi trattati c’è stato anche quello relativo alladi Champions League tra. Le sue parole: «Sicuramente laè sempre un’incognita. Sulla carta probabilmente ilha qualcosa in più. Io però credo che per come gioca l’, per caratteristiche ...

Proprio mentre era allenatore della squadra iberica,riuscì a battere ilUnited, guidato dallo Special One. "Ma non era una finale. Mourinho è un uomo vincente, basta dire che a ...Proprio sulla panchina del Siviglia,sconfisse ilUnited di Mourinho: "Ma non era una finale - aggiunge con una battuta- Mourinho è un uomo vincente, basta dire che a ...Vincenzovivrà la finale di Europa League come un doppio ex. "È scontato per chi farò il ... Quando guidava il Siviglia, ha sconfitto ilUnited di Mourinho . "Ma non era una finale. ...

Montella: «Manchester City-Inter, finale non scontata! Lukaku e Dzeko…» Inter-News.it

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - "È scontato per chi farò il tifo: per me Siviglia è stata una parentesi importante, anche se molto breve. Siamo arrivati ai quarti di ...Vincenzo Montella, attuale allenatore dell'Adana Demirspor e doppio x di Roma e SIviglia, ospite di Radio Anch'io Sport su Radio ...