Montalto | “Insieme” lancia l’allarme su aumenti Imu ai commercianti e Tari

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 1 giugno 2023)– “Nel consiglio comunale del 30 maggio 2023, sono stati molti gli argomenti trattati, tra cui glianche per il 2023, di Imu e. In particolare da quanto si apprende dal video del Consiglio, se da una parte l’Imu agricola dopo un anno di salassi alle famiglie è stata riportata dal 10,6 al 7,6 per cento come con l’Amministrazione Caci, dall’altra e’ stata confermata l’aliquota Imu massima al 10,6 per cento sulle attività commerciali (negozi, botteghe)” – così in una nota Ass.di Castro e Pescia Romana. “Un’altra stangata alle attività del paese che si trovano in un momento di crisi come quello attuale tra due mannaie: lo Stato e il comune! Non c’è che dire, quello dell’assessore Atti e’ stato un anno col botto: prima i salassi agli agricoltori, oggi quelli ai ...