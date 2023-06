Mondiali Under 20 | Nunziata | “Abbiamo battuto Brasile e Inghilterra | siamo tra le grandi”

(Di giovedì 1 giugno 2023) “E’ stata una grande partita, giocata davanti a un pubblico che ha fatto il tifo per noi e che ci tengo a ringraziare.contenti di esserci presi la rivincita per la sconfitta dello scorso anno, ma soprattutto di andare avanti in questa competizione.non solo tenuto il campo, ma anche espresso un buon gioco, contro una squadra fortissima e che arrivava qui da campione d’Europa”. Queste le parole del Ct dell’Italia20 Carminedopo la vittoria degli azzurrini per 2-1 sull’e la qualificazione ai quarti di finale della competizione iridata. Prossimo avversario a San Juan sarà la Colombia, che nel suo ottavo ha travolto 5-1 la Slovacchia: “Un’avversaria temibile, maile ...

Mondiali Under 20, Italia-Inghilterra 2-1: decide il solito Casadei, ma il migliore è Ambrosino Virgilio Sport

L'Italia ha sconfitto l'Inghilterra per 2-1 e si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali Under 20. Gli azzurri si sono imposti allo Stadio Diego Armando Maradona di La Plata (Argentina) in quel ...