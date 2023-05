Mondiali Under 20 | l’Italia dal dischetto nel finale con l’Inghilterra | 2-1 e pass per i quarti

Passano il turno Colombia e Brasile negli ottavi di finale dei20 2023 . In Argentina sono state 2 le gare delle 19:30 italiane. Colombia - Slovacchia e Brasile - Tunisia. Doppia vittoria per le Nazionali Sudamericane. I colombiani si sono imposti ...Le formazioni ufficiali di Inghilterra - Italia, match degli ottavi di finale dei20. Dopo la qualificazione nella fase a gironi con luci e ombre, gli azzurrini sono pronti ad affrontare una delle favorite del torneo in quella che sembra una finale anticipata. Di ...Inghilterra - Italia è un match valido per gli ottavi di finale del Mondiale20 2023 e si gioca mercoledì alle 23:00: tv, formazioni, pronostici. Conclusa la fase a gironi, nel Mondiale20 che si sta disputando in Argentina è tempo di gare da dentro o fuori. L' Italia di Carmine Nunziata si gioca l'accesso ai quarti di finale dove troverebbe la vincente della sfida tra Colombia ...

Italia-Inghilterra ai Mondiali Under 20, dove vederla in diretta TV e streaming: le formazioni della partita Fanpage.it

L'Italia ha sconfitto l'Inghilterra per 2-1 e si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali Under 20. Gli azzurri si sono imposti allo Stadio Diego Armando Maradona di La Plata (Argentina) in quel ...La squadra di Carmine Nunziata ha vinto 2-1 e ha staccato il pass per i quarti di finale del Mondiale Under 20 in corso in Argentina.