Mondiali Under 20 2023 | Uruguay ai quarti di finale | Gambia battuto 1-0

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 giugno 2023) L’si è qualificato per ididel Mondiale20, in corso di svolgimento in Argentina. I sudamericani hanno avuto ragione delper 1-0, al termine di una partita molto tirata e nervosa. Nel primo tempo un’espulsione per parte, ad opera sempre del Var: al 17? Mbye lascia ilin 10 per un’entrata molto pericolosa con il piede a martello. Nel recupero della prima frazione però l’arbitro viene nuovamente allertato dal Var per una gomitata che costa il cartellino rosso a Rodriguez tra le proteste generali. MONDIALE20: TABELLONE E ACCOPPIAMENTI TUTTI I RISULTATI E I MARCATORI DEL TORNEO Nel secondo tempo l’trova il gol della vittoria al minuto 65, quando Duarte dal limite dell’area ...