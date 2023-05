Mondiali U20 | delirio Italia! Vince contro l’Inghilterra e vola ai quarti

(Di giovedì 1 giugno 2023) E’per l’Italia al Mondiale Under 20, in corso di svolgimento in Argentina. Gli Azzurrini ribaltano ogni pronosticono aidi finale della competizione. L’Italia si schiera con Baldanzi alle spalle di Esposito ed Ambrosino,risponde con Devine, Scarlett e Joseph. Partenza fortissima dell’Italia che passa in vantaggio con un gol realizzato da Baldanzi. Al 24?trova il pareggio proprio con Devine. La partita sembra indirizzata verso l’1-1, all’87’ è Casadei su calcio di rigore a siglare il definitivo 1-2 e regalare la qualificazione all’Italia. E’ festa dopo 11 minuti di recupero. Aidi finale la squadra di Nunziata dovrà vederselala Colombia. L'articolo ...

