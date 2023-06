Mondiali di Taekwondo | la felicità di Alessio | “Un oro d’esperienza bellissimo”

(Di giovedì 1 giugno 2023) Baku – “La vittoria della medaglia d’oro aiè unadiversa, l’avevo già provata quando ero più giovane, avevo solo 19 anni, adesso sono più maturo con tanta esperienza alle spalle. L’ultimo periodo per me è non è stato semplice ma questo è stata una motivazione per prendermi questa rivincita”. Così un emozionato Simone, dopo aver ricevuto la medaglia d’oro deidia Baku, in cui ha vinto nella categoria -80 kg battendo in finale l’americano Nickolas (leggi qui). Felice anche il presidente della federazione italiana, Angelo Cito. “Simone ha ottenuto un risultato eccezionale – dice -. Con questo secondo Mondiale vinto si colloca tra gli atleti top a livello internazionale. Una vittoria che è di buon auspicio per il discorso olimpico. Ha fatto una gara strepitosa ...

Così un emozionato Simone Alessio, dopo aver ricevuto la medaglia d'oro deidia Baku, in cui ha vinto nella categoria - 80 kg battendo in finale l'americano Nickolas. Felice anche ......italiano lo hanno portato affermarsi come uno dei migliori atleti della sua generazione e un vero punto di riferimento per ilitaliano e internazionale. Il suo successo aidi Baku ...Così un emozionato Simone Alessio, dopo aver ricevuto la medaglia d'oro deidia Baku, in cui ha vinto nella categoria - 80 kg battendo in finale l'americano Nickolas. Felice anche ...

Taekwondo, OA Sport

La quarta giornata dei Campionati Mondiali di taekwondo 2023 si è aperta per i colori azzurri alla Crystal Hall di Baku (in Azerbaigian) con l’eliminazione al primo turno di Alessandra Ilic nella ...La quarta giornata dei Campionati Mondiali di taekwondo 2023 si è aperta per i colori azzurri alla Crystal Hall di Baku (in Azerbaigian) con l'eliminazione al primo turno di Alessandra Ilic nella cate ...