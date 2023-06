Mondiale Under-20 | l'Uruguay elimina lo Zambia | decisivo un genoano

Attualmente il gioiellino di casa Empoli è impegnato con la Nazionale20 ai mondiali in ... che potrebbe lievitare qualora Baldanzi salisse di rendimento anche nelin corso in Argentina, ...... la squadra di William Viali aveva vinto per 1 - 0 grazie alla rete dell'attaccante classe 2003 di proprietà del Milan Marco Nasti, che ha rifiutato la convocazione per il20 con l'...Inoltre è in programma anche ilfemminile19, che si giocherà dal 15 al 23 luglio. Di Fine è in forza alla Passalacqua Ragusa con cui disputa sia la Serie A1 che i campionati giovanili ...

Argentina fuori dal Mondiale Under 20. L'Inter riavrà già sabato Valentin Carboni La Gazzetta dello Sport

Ancora una gara completa per il genoano Alan Matturro con il suo Uruguay Under 20 ai Mondiali di categoria che si stanno svolgendo in Argentina. La squadra Sud Americana affronta i ...La partita che ha visto l’Argentina sconfitta dalla Nigeria ai Mondiali Under 20 è stata contraddistinta dalla brutta esultanza dei vincitori ...