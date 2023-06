Mondiale Under 20 | Italia batte Inghilterra e vola ai quarti contro la Colombia

(Di giovedì 1 giugno 2023) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - Il sogno continua. In un colpo solo, la Nazionale20 si qualifica per idi finale delndo 2-1 l'e vendicando la sconfitta nella semifinale dell'ultimo Europeo19. Allo stadio 'Diego Armando Maradona' di La Plata, i gol di Tommaso Baldanzi e Cesare Casadei (quest'ultimo su rigore) hanno regalato alla squadra di Carmine Nunziata un posto tra le prime otto del mondo: prossimo avversario, sabato alle ore 23ne a San Juan, la, che nel suo ottavo ha travolto 5-1 la Slovacchia. Fuori, tra gli altri, anche i padroni di casa dell'Argentina, sconfitti dalla Nigeria. "E' stata una grande partita, giocata davanti a un pubblico che ha fatto il tifo per noi e che ci tengo a ...

Il sogno azzurro continua. E a piangere ancora una volta è l' Inghilterra . Gli azzurrini di Nunziata sono ai quarti di finale del Mondiale Under 20 che si sta giocando in Argentina , dopo che nella tarda serata di ieri hanno battuto 2 - 1 la formazione di Foster. Ancora una volta è Casadei l'uomo decisivo, a 3' dalla fine del ... L' Italia si impone per 2 - 1 sull' Inghilterra e conquista il passaggio ai quarti di finale dei Mondiali Under 20 2023. A segno Baldanzi e Casadei per gli Azzurrini, Devine per gli inglesi. Riviviamo quanto accaduto in campo con gli highlights della sfida.

(Adnkronos) – Il sogno continua. In un colpo solo, la Nazionale Under 20 si qualifica per i quarti di finale del Mondiale battendo 2-1 l'Inghilterra e vendicando la sconfitta nella semifinale ...