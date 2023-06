Mondiale Under 20 | Italia batte Inghilterra e vola ai quarti contro la Colombia

(Di giovedì 1 giugno 2023) I gol di Tommaso Baldanzi e Cesare Casadei regalano alla squadra di Carmine Nunziata un posto tra le prime otto del mondo Il sogno continua. In un colpo solo, la Nazionale20 si qualifica per idi finale delndo 2-1 l’e vendicando la sconfitta nella semifinale dell’ultimo Europeo19. Allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ di La Plata, i gol di Tommaso Baldanzi e Cesare Casadei (quest’ultimo su rigore) hanno regalato alla squadra di Carmine Nunziata un posto tra le prime otto del mondo: prossimo avversario, sabato alle ore 23ne a San Juan, la, che nel suo ottavo ha travolto 5-1 la Slovacchia. Fuori, tra gli altri, anche i padroni di casa dell’Argentina, sconfitti dalla Nigeria. “E’ stata una ...

