Molestie online | 16enne confessa | chiede scusa ed evita carcere

(Di giovedì 1 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiFinito sotto processo percommesse ai danni di una ragazza minorenne, hato e chiestoin aula, ottenendo la messa in prova invece di una condanna quasi certa al. E dopo un anno, ha superato il programma di recupero e il giudice ha dichiarato estinto il reato. La vicenda riguarda undi Cercola, nel Napoletano, che era stato denunciato da una 15enne. Dalle indagini e dal processo è emerso che il minore ha adescato la vittima inserendone il numero di cellulare in un gruppo whatsapp; affermando di conoscerla già. L’adolescente ha iniziato are con insistenza alla vittima di inviargli foto intime; non avendole ottenute, ha minacciato la minore di diffondere altre immagini compromettenti di cui ...

Cercola: molestie online, 16enne chiede scusa e evita il carcere ilmattino.it

