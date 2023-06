'Zelensky difende la nostra sicurezza e il diritto internazionale', ha proseguito. '... Ucraina,, Georgia, Balcani occidentali tutte sfide che non direi ingresso ma di ricongiungimento ...Lo ha detto la premier Giorgiaarrivando al summit Epc in, rispondendo a chi gli chiedeva un parere sull'ingresso futuro di Kiev nella Nato. ChigiUn vertice per dare prova di unità per l'Ucraina: a Bulboaca in Moldova si riunisce la Comunità Politica Europea, una cinquantina di leader fra cui Giorgiae a sorpresa è arrivato anche il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Presente anche il rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea Josep Borrell che ha spiegato la nuova ...

Moldavia, Meloni: "Non c'è un'Europa di serie A e una di serie B" TGCOM

In arrivo anche il presidente francese Emmanuel Macron che in Slovacchia ieri ha ribadito l'impegno europeo per l'Ucraina nella guerra scatenata dall'invasione russa oltre un anno fa.Ma voi sapete che l’Italia è in prima fila nel sostegno all’Ucraina”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni arrivando al summit Epc in Moldavia, rispondendo a chi gli chiedeva un parere sull’ingresso ...