Missili russi su Kiev | le persone morte avevano trovato il rifugio chiuso | l' ira del sindaco Klitschko

... e mentre erano bloccate all'esterno sono state poi colpite da detriti dopo che la difesa aerea ucraina ha intercettato isparati contro la capitale dalle forze russe. In un messaggio su ...'La Russia celebra deliberatamente la Giornata dell'infanzia uccidendo bambini ucraini. Un'altra notte di orrore, quando iattaccano i civili, edifici residenziali e ospedali con 10da crociera balistici Iskander . Tre i morti, compreso un bambino, 10 feriti, compreso un bambino'. Così su Twitter il ......interna di Mosca hanno accusato gli 007 americani di spiare migliaia di cittadiniattraverso ...e loro componenti. 01 giu 10:45 Kiev, nell'attacco uccisa anche la madre della bimba di 9 ...

Tecnologia Nato per i missili russi: ecco come Mosca aggira l’embargo L'Espresso

se la contraerea ucraina dichiara di abbattere tutti i missili che arrivano in città). All'alba di stamattina nuova offensiva del "Corpo Volontari russi", che hanno annunciato in video (nella foto un ...Volodymyr Zelensky ha esortato la comunità internazionale a mettere in atto "garanzie di sicurezza" concrete in Ucraina e nella vicina Moldavia per dare ai Paesi una protezione duratura contro la Russ ...