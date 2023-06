Minturno Cambio di destinazione d’uso degli edifici | approvata la delibera | soddisfazione per la Lega

(Di giovedì 1 giugno 2023)– “Esprimiamo grandeper l’approvazione all’unanimità dellaavente ad oggetto specifiche disposizioni per ildi. Si ricorda che tale obiettivo è stato raggiunto grazie ad una proposta che, presentata in data 24/03/2022, ha visto come primo firmatario il Consigliere Francesco Larocca e sottoscritta da tutti i colleghi L'articolo Temporeale Quotidiano.

MINTURNO, FDI: "SODDISFATTI PER LA DELIBERA SUL CAMBIO ... Latina Tu

Le previsioni – come si suol dire – ci hanno “azzeccato”. Il fine settimana scorso non verrà ricordato per lo scintillio del sole e per l’azzurro intenso ...MINTURNO – Le previsioni – come si suol dire – ci hanno “azzeccato”. Il fine settimana scorso non verrà ricordato per lo scintillio del sole e per l’azzurro intenso del cielo; caratteristiche che spes ...