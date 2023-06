Milano | Chiara | sorella di Giulia Tramontano | ‘grazie dal profondo di una famiglia distrutta’**

(Di giovedì 1 giugno 2023) Milano, 1 giu. (Adnkronos) – “Grazie daldel cuore di unadistrutta, di fratelli che non hanno avuto la possibilità di cullare il proprio nipote. Di genitori che sono stati privati del diritto di essere tali. La nostrasarà per sempre unita come in questa foto”. Queste le parole di, ladi, che affida ad una storia su Instagram i suoi pensieri, dopo il ritrovamento del corpo di. L'articolo CalcioWeb.

I familiari di Giulia Tramontano sono arrivati in via Monte Rosa a Senago (Milano) ... 'Per sempre nei nostri cuori - si legge sul bigliettino lasciato - Chiara, mamma, papà, Mario'.

I familiari di Giulia Tramontano sono arrivati in via Monte Rosa a Senago (Milano) per lasciare dei fiori nei pressi del luogo in cui è stato trovato il corpo della donna, nascosto dietro alcuni box."Se non abbiamo ancora trovato Giulia è perché non ho fatto abbastanza. Vi chiedo di fare ancora uno sforzo". Lo scrive in un nuovo post sui social Chiara Tramontano, la sorella di Giulia, la 29enne, ...