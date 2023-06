Milan | presentato il nuovo Home Kit Puma

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 giugno 2023)ilkit deltargatoper la stagione 2023/2024. Ispirata alla città dio e allo spirito della sua gente, la nuova maglia reinventa le tradizionali strisce rossonere: “il design innovativo introduce una grafica tonale ripetuta che celebra l’energia vibrante della città, la legacy del Club e il suo ruolo centrale all’interno di una comunità in evoluzione che guarda sempre avanti. That’s theway”. Il design delle strisce tonali crea una ‘M’ ripetuta al centro della maglia, in rappresentanza della città dio e della natura progressista del club. La maglia presenta anche un colletto nero con scollo a V, polsini e bordi delle maniche neri e mostra “AC” in grassetto sulla parte posteriore ...