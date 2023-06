Milan e Roma giudici della lotta salvezza | per Verona e Spezia rischio spareggio

(Di giovedì 1 giugno 2023) È laa tenere banco nella 38^ e ultima giornata di Serie A. Con la vittoria del Lecce in casa del Monza, che ha certificato...

...campionato con una vittoria che potrebbe valere l'Europa League in caso di sorpasso su una tra... Diogo Dalot, ex, ha prolungato il suo contratto con il Manchester United fino al 2028 (con ......Giampiero Boniperti trainata dal cecoslovacco Cestmir Vycpalek affrontava all'Olimpico ladel ... mentre il Napoli grazie alla rete di Damiani superava la Lazio ed uncon tanto orgoglio nella ...... impegnate rispettivamente acontro i giallorossi freschi di sconfitta nella finale di Europa League contro il Siviglia, e a San Siro contro il. Per le formazioni di Leonardo Semplici e ...

Dopo la fine del campionato comincerà il mercato del Milan con le varie operazioni che stanno andando avanti, come quella di Kamada, Loftus-Cheek e Sportiello. Si aprirà un dialogo ...Pronostici Serie A 38a giornata. Ultimo turno del campionato di calcio italiano. Le analisi di tutte le partite e ultimi verdetti.