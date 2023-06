Migranti | Alarm Phone | ' 150 su gommone in Sar Malta | stanno finendo carburante'

Il tema sul tavolo dei colloqui era l'aumento degli sbarchi di personedalla Cirenaica. Soltanto lo scorso 23 maggio,Phone aveva denunciato la presenza di 500 rifugiati in pericolo al ...Pur dichiarando di non essere in grado di riconnettersi con i 400in difficoltà,Phone ha confermato che l'ONG internazionale Seawatch ha trovato la barca. Seabird, un aereo operato da ...Nel pomeriggio del 23 maggio 2023, la retePhone è stata contattata da un gruppo di persone in pericolo, fuggite da Tobruk in Libia. Tra le circa 500 persone c'erano persone provenienti da Siria, Egitto, Bangladesh e Pakistan, oltre a 55 ...

Palermo, 1 giu. (Adnkronos) – Nuovo sos dal Mediterraneo centrale. A lanciarlo è Alarm Phone che ha segnalato alle autorità la presenza di un barchino con 150 persone a bordo in zona Sar maltese. “Sia ...LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) - Alarm Phone ha confermato che 13 migranti hanno perso la vita mentre tentavano di fuggire dalla Tunisia per raggiunge ...