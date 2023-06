Migliori Startup d’Italia 2023

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 1 giugno 2023) Scopri quali sono le e le opportunità di lavoro che esse offrono. In questo articolo ti guideremo alla scoperta di questa formula che si sta rivelando sempre più diffusa e un vero successo del Made in Italy: cosa è una, le caratteristiche distintive e la classifica delle aziende più innovative nel panorama italiano. Cos’è unaUnaè un’azienda giovane e innovativa che mira a sviluppare e commercializzare prodotti o servizi innovativi sul mercato. Solitamente, è caratterizzata da un modello di business scalabile e un alto grado di incertezza, poiché operano in settori emergenti. Ciò che la distingue da altre aziende, sono alcune caratteristiche fondamentali. Innanzitutto, unaè orientata all’innovazione e alla ricerca di soluzioni originali per problemi esistenti o nuove ...