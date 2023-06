Micheli al posto di Giuntoli | nel Napoli prende corpo la soluzione interna CorSport

...neo consigliere Giovanni Ghislandi al suo esordio a Villa Locatelli nelle fila dei Civici al...della Provincia Alessandra Hofmann e al consigliere delegato alla viabilità Mattia. "Ho ...Va da sé che il presidente, da sempre l'uomo delle grandi decisioni e spesso anche dei colpi di scena, è l'unico totem azzurro rimasto al suo. Accanto a Maurizio(capo dello scouting) e ...... ma anche per ildi direttore sportivo. Cristiano Giuntoli aspetta solo di essere liberato ... Ma c'è anche la possibilità di una promozione per Maurizio. In questo caso, però, De ...

Continuità. Solidità. Fiducia. La Varesina conferma Scandola e Micheli nell'area tecnica VareseNoi.it

Il Napoli valuta la possibilità di promuovere il capo scouting del club, Maurizio Micheli, come direttore sportivo al posto di Giuntoli ...Primo posto nella categoria Esordienti 10 per Gabriele Squatrito, primo e terzo posto anche per Matilde Micheli e Anita Cavazza nella categoria Esordienti 8 anni. Grande soddisfazione per il loro ...