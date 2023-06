Michele Merlo | l’inedito “Brooklyn” fuori oggi a due anni dalla scomparsa

(Di giovedì 1 giugno 2023) Esce, giovedì 1° giugno,discritto insieme a Gazzelle a duedell’artista Si intitoladiin uscita, giovedì 1° giugno, a duedell’artista. Il singolo, co-scritto insieme a Flavio Bruno Pardini (in arte, Gazzelle) e prodotto presso il Take Away Studios di Modena, sarà rilasciato. Il brano esplora temi come l’amore, la perdita e i cambiamenti. Il tutto visto con gli occhi di chi ha vissuto esperienze totalizzanti che lasciano il segno. Le immagini e le metafore utilizzate creano un’atmosfera emotiva e ...

Brooklyn è il titolo del nuovo singolo di prodotto presso il Take Away Studios di Modena che uscirà il prossimo 1 giugno, in occasione dei due anni dalla scomparsa del cantante veneto., morto di leucemia a soli 28 ...

Michele Merlo vive ancora nella musica e nei nostri cuori. A giugno, il suo singolo inedito con Gazzelle sarà rilasciato. Il giovane cantante, noto al grande pubblico come Mike Bird, ha lasciato un se ...