Mi fa sorridere Milly Carlucci brutale | chi sprofonda a Mediaset

(Di giovedì 1 giugno 2023) Raimondo Todaro torna a Ballando con le Stelle? Da giorni le voci su di lui si fanno sempre più insistenti. In particolare, si dice che non verrà riconfermato come prof di ballo nella prossima edizione di Amici, il talent condotto da Maria De Filippi. Di qui l'ipotesi di un suo ritorno nel programma disu Rai 1, dove ha già lavorato per anni in passato, proprio prima di passare a. Intervistata da Super Guida TV, laha ammesso di aver letto sui social i rumors su Todaro e ha commentato: “Mi ha fatto”. Tutto qui, senza aggiungere altro. Parole secche che sembrano smentire la voce di un ritorno di Raimondo nel cast del talent di Rai 1. Parlando, poi, della giuria della prossima edizione di Ballando, la conduttrice ha spiegato che non c'è ancora ...

Milly Carlucci, Intervista: “Nessuna conferma sulla giuria di Ballando con le Stelle. Stiamo lavorando al cast” | Esclusiva SuperGuidaTV

Mentre si parla del presunto addio tra Raimondo e Amici di Maria De Filippi, si espone la nota conduttrice di Rai 1 ...Abbiamo intervistato Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le Stelle e il Cantante Mascherato. Ecco cosa ci ha raccontato.