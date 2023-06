“Mi diceva che Giulia era bipolare | poi ho visto i guanti in lattice” | il verbale dell’amante di Impagnatiello

Leggi su tpi

(Di giovedì 1 giugno 2023) Omicidio Tramontano, ildi AlessandroÈ stata l’amante di Alessandroa dare elementi utili agli investigatori per la svolta nel caso dell’omicidio diTramontano. La ventitrenne, nata in Inghilterra ma residente a Milano, era una collega di Alessandroe aveva con lui da tempo una relazione senza sapere però dell’esistenza di. “Conosco Alessandroda circa un anno, ovvero dal mese di giugno 2022 quando ho iniziato a lavorare come cameriera presso l’Armani hotel di Milano, mentre lui era ed è un responsabile del bar” ha dichiarato la donna ai carabinieri, il cuiè stato reso noto da La Repubblica. “Inizialmente mi ha corteggiato, poi dal mese ...