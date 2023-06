Mi auguro che intitolino il Ponte sullo Stretto a Salvini Ma prima ho una domanda per lui

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 giugno 2023) Avviso alla Guardia di Finanza: smettetela di cercare l’evasione fiscale tra i piccoli commercianti, già oberati dal “pizzo di Stato”. Parole non mie, ma della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che a Catania ha detto: “Caccia a evasione non si fa su piccoli commercianti con pizzo di Stato”. Devo essere sincero, non mi aspettavo che un presidente del Consiglio facesse una dichiarazione del genere, che rasenta l’istigazione all’evasione e cozza col seme della legalità che cerco di piantare nella mente degli studenti. No! Non è consentito a nessuno evadere le tasse, come non è assolutamente consentito pagare il pizzo ai mafiosi. Ergo, che le tasse le debbono pagare soltanto i dipendenti e pensionati, punto. E, quindi, avanti con brio ad evadere le tasse. E visto che siamo in Sicilia, vorrei plaudere alla notizia che il...