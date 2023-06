Meteo Roma del 01-06-2023 ore 06 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 giugno 2023)venerdì trovati all’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino addensamenti sul Piemonte con piogge sparse sereno o poco nuvoloso altrove con locali piogge sulle coste del Friuli al pomeriggio a te sei pioggia e temporali su Alpi e Appennini piaciuto sulla pianura padana in serata residui fenomeni sui settori Alpini riabilita asciutto altrove al centro al mattino locali piogge tra Abruzzo e Marche asciutto altrove con Cieli poco nuvolosi al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni o temporali sparsi piaciuto sul settore Adriatico entrata tempo in miglioramento con nuvolosità irregolare e salvo residue piogge tra Lazio e Abruzzo al sud tempo locali piogge su Molise Puglia Basilicata Sardegna orientale Maria Asciutto altrove al pomeriggio a te Sì acquazzoni e temporali sparsi più asciutto sul settore Adriatico e settori orientali di Calabria ...