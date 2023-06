Meteo giovedì | sole e caldo sul litorale | si arriva a 29°C

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 1 giugno 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. La cronacaprevede nella giornata dial Nord ampie schiarite al mattino salvo addensamenti su ovest Piemonte. Nel pomeriggio un po’ di variabilità lungo le Alpi e sull’Appennino con alcuni rovesci o locali temporali più frequenti su Prealpi lombardo-venete e Friuli VG, in attenuazione in serata. Al Centro ampie schiarite in avvio di giornata, poi consueta instabilità diurna, come avvenuto nei giorni scorsi sull’Appennino con rovesci e temporali più frequenti sul settore laziale, in locale sconfinamento alla costa tirrenica ma in esaurimento in serata. Al Sud schiarite al mattino, seguite da instabilità diurna sulle zone interne con rovesci e temporali più probabili su Campania, Lucania e Sicilia, in locale sconfinamento alla costa tirrenica della Calabria, ma in generale attenuazione in ...