Messi lascia il PSG? L’annuncio di Galtier in conferenza

(Di giovedì 1 giugno 2023) Leoda due anni a questa parte veste la maglia del Paris Saint Germain, ma l’amore tra il fenomeno argentino e la compagine francese sembrerebbe non essere mai sbocciato. Le strade si separeranno, per la prossima stagione “la Pulce” vestirà un’altra casacca. Lo ha annunciato anche lo stesso tecniconella giornata di oggi instampa. Un’ulteriore conferma a quello che già viene dato per scontato da ormai diverso tempo. ChristopheParis Saint-Germainsu: “Ho allenato il miglior giocatore della storia” Queste le parole disu: Ho avuto il privilegio di allenare il miglior giocatore della storia del calcio. Domani sarà la sua ultima partita al Parco dei Principi. Spero che verrà accolto nel miglior ...

PARIGI (Francia) - Sabato 3 giugno (ore 21) il Paris Saint - Germain ospiterà il Clermont per l'ultima partita della stagione nonché l'ultima di Lionel con la maglia dei parigini. A confermare l'addio della Pulce è stato l'allenatore Christophe Galtier nella conferenza stampa della vigilia: " Ho avuto il privilegio di allenare il miglior ...

Leo Messi lascia Paris Saint-Germain. E' ufficiale l'annuncio del club francese attraverso le dichiarazioni dell'allenatore. Ecco dove andrà ...La notizia era nell’aria, ora c’è la conferma ufficiale. Leo Messi non giocherà con il Paris Saint Germain nella prossima stagione, l’annuncio lo ha dato il tecnico Galtier: “Sabato ci sarà l’ultima ...