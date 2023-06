Messaggio INPS ‘recupera un importo di 715 euro’ | Attenzione è una nuova truffa

(Di giovedì 1 giugno 2023) Oggi le truffe digitali sono all’ordine del giorno e possono arrivare da ogni direzione.allache sfrutta il nome dell’. Negli ultimi anni si sono moltiplicate le richieste di bonusper via telematica e in molti ancora non hanno ben chiaro quale sia la procedura.tori di vario genere stanno cercando di sfruttare la situazione. Anche l’Ente previdenziale mette in guardia dalle truffe. L’avverte:con una falsa comunicazione di un bonus– ANSA – ilovetrading.itLacon il metodo del phishing è vecchia quanto la posta elettronica. Si tratta di una tecnica diche sfrutta l’inesperienza, la fretta e la paura di un utente digitale a suo ...

L'ha rilasciato ilnumero 1958 del 26 maggio 2023 con cui recepisce e illustra la nuova misura denominata tecnicamente "Carta solidale per acquisti di beni di prima necessità". Il ...Con iln. 2003 , l'ha comunicato il rilascio della nuova procedura semplificata di domanda per l'assegno sociale, la prestazione riconosciuta ai cittadini italiani e stranieri che ...Neln. 1958/2023, l'si raccomanda di richiedere l'abilitazione il prima possibile, considerando i tempi ristretti per il consolidamento delle liste dei beneficiari. Decorso il termine ...

Assegno Unico Universale, in corso i pagamenti per il mese di maggio: il messaggio dell'Inps Gazzetta del Sud

Grazie alla nuova versione precompilata Inps, più facile e veloce richiedere l'assegno sociale a 67 anni per le persone in difficoltà.La pensione a 61 anni ha avuto conferma, soltanto però per determinate categorie di lavoratori. Vediamo chi può ottenerla.