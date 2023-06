Mesi di previsioni ignorate Gli allarmi alluvione dell’Anbi rimasti inascoltati

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 1 giugno 2023) Subito dopo la disastrosain Emilia-Romagna, dalla politica c’è stato il solito cordoglio per un evento “mai visto” e di conseguenza non preventivabile. Insomma una calamità naturale improvvisa che ha colto tutti di sorpresa. Peccato che stando a quanto scrive l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (Anbi) le cose non starebbero affatto così perché “mentre in Emilia-Romagna si continua a lavorare per superare l’emergenza alluvionale, l’Osservatorio Anbi illumina una verità sotto traccia, che conferma l’immagine di un’Italia alla mercé della crisi climatica e che, accanto alle tragedie, annovera una serie impressionante di episodi, che avrebbero potuto avere ben più gravi conseguenze”. Secondo i dati dell’Osservatoriosolo nel 2022 i fenomeni alluvionali sono stati 104, ...