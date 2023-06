Meret | l’agente | «Al Napoli anche il prossimo anno | per il rinnovo ci sarà tempo»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 1 giugno 2023) Dopo l’incontro avuto al Viola Park fra procuratori,di AlexFederico Pastorello ha parola ai microfoni di TuttoMercatoWeb. Nella breve intervista rilasciata al quotidiano online il procuratore ha confermato il portiere azzurro per la prossima stagione. Nessun dubbio quindi:un calciatore delper la stagione 2023-24. Sul discorso, invece, cida attendere,se le parti sembrano essere d’accordo per un prolungamento e un adeguamento dello stipendio. Ricordiamo come l’attuale contratto scadrà nel 2024, quindi ciun’intera estate per parlare del futuro dell’estremo difensore originario di Udine, in forza aldal 2018. Pastorello: ...