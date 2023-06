Mercato italiano - Continua la crescita delle immatricolazioni | +23 | 1% a maggio

(Di giovedì 1 giugno 2023) Ildell'autoa mostrare tassi dia doppia cifra, anche se in rallentamento rispetto al +40% di marzo o al +29,2% di aprile. A, secondo i dati del ministero dei Trasporti, sono state 149.411 le vetture immatricolate, il 23,1% in più rispetto al corrispondente mese dell'anno scorso. Il miglioramento è sempre legato a due fattori: da una parte, lar disponibilità di prodotto presso le reti di vendita e la contestuale corsa dei costruttori a smaltire l'enorme stock di ordini arretrati; dall'altra, l'effetto statistico della bassa base di confronto con il 2022. In realtà, il reale termometro delemerge dal raffronto con i dati del 2019 fornito dall'Unrae: aprile risulta in calo del 24% circa, mentre il cumulato annuo, ...

Resta bassa la quota di auto ricaricabili che restano all'8,8%, gli incentivi sono stati utilizzati soltanto per il 17% del totale Ildell'auto recupera ancora un quarto dei volumi rispetto al 2022 e segna nel mese di maggio 149.411 immatricolazioni, il 23,1% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e il ...E' questo uno dei motivi che ha spinto Electrip a entrare a gennaio nel. Si tratta di una joint venture fra Wren House, un fondo infrastrutturale della Kuwait Investment Authority, ...... rigetta le ipotesi circolate negli ultimi giorni sul possibile ingresso del governo, ...riusciti a trasformare gli impianti produttivi italiani in impianti che hanno il mondo come', ha ...

Macchinari, in Italia 55 miliardi di produzione: il 9% del mercato mondiale Il Sole 24 ORE

Electrip non solo si impegna a fornire esclusivamente energia da fonti verdi, ma mira anche a ridurre i consumi dei clienti attraverso progetti di efficienza energetica. Oltre che in Italia la società ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 giu - Stellantis cresce a maggio in Italia ma molto meno del mercato. Le immatricolazioni del gruppo sono state 48.997, in aumento del 3,1% dalle 47.504 ...