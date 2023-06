Mercato Inter | svolta per il centrocampista | lo scambio sblocca l’affare

... Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Romelu Lukaku (), Matteo Pessina (Monza). La cinquina era stata ... "Boulaye Dia è stato un grande colpo didella Salernitana, un calciatore che aveva già ...... è considerato dal club uno dei giocatori in uscita per ridurre il monte ingaggi visto che è fra quelli che ha più. Fra le società maggiormente interessante ci sarebbe l'che però ...... in Italia e in Europa, non possono ovviamente fermarsi qui e infatti nel toto -del Milan ... ha vinto lo scudetto grazie soprattutto al capocannoniere Osimhen, mentre l'ha ottenuto ...

Calciomercato Inter: Colidio non rientrerà nell'operazione Retegui Calciomercato.com

Guglielmo Vicario, portiere dell'Empoli, potrebbe lasciare verso nuovi lidi. Sicuramente accenderà il mercato e non poco. Secondo La Gazzetta dello Sport lo segue la Juve se dovesse ...Il centrocampista serbo potrebbe arrivare a Milano in estate: possibile offerta di 40 milioni di euro dei nerazzurri ...