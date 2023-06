(Di giovedì 1 giugno 2023), agente di Conceiçao,Joséalattualmente in uscita dalla Roma L’agente Jorge, conosciuto da tempo da ADL, rappresenta Sergio Conceiçao, attuale allenatore del Porto. Conceiçao era stato vicino aldue anni fa e il suo profilo piace a De Laurentiis, ma ci sono complicazioni: è sotto contratto fino al 2025 e ha una clausola rescissoria di 18 milioni. L’agente di Conceiçao ha il compito di gestire questa situazione. Nel frattempo, secondo quanto riportato da Cronache di, il procuratore portoghese sta avviando una “campagna promozionale” per posizionare José, attualmente in uscita dalla Roma. Questosignificare che...

Non per la questione clausola, problema risolvibile con la mediazione dell'agente, ma per le ... A favore del club, scrive il quotidiano,giocare il ritorno di Rummenigge, con cui De ...... scrive,anche non rappresentare un problema, ma De Laurentiis è scettico sul gioco praticato dall'allenatore portoghese. La clausola: c'è la mediazione di, che ha già assicurato al ...... a dom Lucianode Almeida, a madre Teresa di Calcutta. Ma anche a figure come Michele Pellegrino, Norberto Bobbio e Sandro Pertini. Ho ricordi indelebili di ognuno e l'elencoessere ...

Cronache di Napoli - Mendes potrebbe proporre Mourinho al Napoli Tutto Napoli

Una dichiarazione d'amore in piena regola: Rayn Gosling ha confessato che ha capito che avrebbe voluto diventare padre solo con Eva Mendes ...Jorge Mendes, vecchia conoscenza di ADL, è l’agente di Sergio Conceicao, tecnico del Porto, già vicino al Napoli due anni fa ...