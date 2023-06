Meloni | sosteniamo l' Ucraina a 360 gradi finché necessario

(Di giovedì 1 giugno 2023) Le crisi possono essere anche un'occasione, ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, nel suo intervento alla plenaria del summit della Comunità politica europea in Moldavia, al castello ...

ha anche affermato che l'Europa si basa su dei principi che sono stati minacciati "da chi ... "ed è per questo - ha detto - chel'Ucraina a 360 gradi per tutto il tempo che sarà ...'Zelensky difende la nostra sicurezza e il diritto internazionale', ha proseguito. 'ricongiungimento nazioni europee nell'Ue' 'Credo che il grande messaggio oggi sia quello di una ...... ha detto. "Oggi lavoriamo in Moldavia. Partecipazione al vertice della Comunità politica ... E ha aggiunto: "Noila Moldavia, siamo molto felici di andare verso l'Ue l'insieme e ...

Meloni: sosteniamo Ucraina, Moldova, Georgia e Balcani occidentali nel percorso di adesione all'Ue - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Roma, 1 giu. (askanews) - Le crisi possono essere anche un'occasione, ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento alla plenaria del summit della Comunità politica europea ...Nel seguente comunicato della presidenza del Consiglio, sono spiegati contenuti è finaliutà del provvedimento.Le nuove norme intervengono al fine di sostenere lo sviluppo delle produzioni nazionali ...