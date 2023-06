Meloni | l' Europa non è club fondato su interessi ma su una civiltà

(Di giovedì 1 giugno 2023) "Teniamo questo incontro in un momento in cui alcune crisi hanno mostrato alcune nostre difficoltà" ma le crisi "sono anche una occasione perché siamo qui, prima di tutto per ricordarci che l'...

...modo "per rilanciare il progetto europeo" è individuare anzitutto le materie esclusive dell'...dal ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto che dal presidente del Consiglio Giorgia...si ritrova nelle parole di Giovanni Paolo II, che cita anche nel corso del suo intervento al summit: "Diceva che l'deve respirare con due polmoni, uno Occidentale e uno Orientale", ...'Zelensky difende la nostra sicurezza e il diritto internazionale', ha proseguito. '... 'L'non è club ma civiltà fondata su valori' 'L'non è un club, non è solo un'insieme di regole ...

Moldavia, Meloni: "Non c'è un'Europa di serie A e una di serie B" TGCOM

(Adnkronos) – L’Italia nella Nato sostiene la “politica delle porte aperte” e la volontà dell’Ucraina di aderire all’Alleanza “sarà oggetto di un altro vertice, quello di Vilnius, che è molto particol ...Roma, 1 giu. (askanews) - Un vertice per dare prova di unità per l'Ucraina: a Bulboaca in Moldova si riunisce la Comunità Politica Europea, ...