Meloni “Italia in prima fila per sostegno Ucraina e percorso di pace”

(Di giovedì 1 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – “L’difende quel valore di libertà” e “è innel” a questo paese. Lo ha detto la premier Giorgiain un punto stampa a margine del vertice della Comunità politica europea, a Chisinau in Moldova. Ci confronteremo con “i nostri alleati, valutando insieme cosa si debba fare sia per aiutare gli ucraini a difendersi, sia per favorire unche ci porti a terminare il conflitto, che però non può passare sulla testa del popolo ucraino”. Per poi aggiungere “Stiamo aiutando l’a 360 gradi e lo faremo finchè sarà necessario” ha aggiunto. “Stiamo aiutando l’a 360 gradi e lo faremo finchè sarà necessario”. “L’difende anche la nostra sicurezza”, ...

